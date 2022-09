Non è una serie A per giovani. Roma e Lazio tra le più vecchie

Che la Serie A non fosse un campionato per giovani era già evidente da qualche anno. Adesso, però, è stato certificato dal Cies (l’osservatorio del calcio) che ha stilato una classifica considerando l’età media di tutte le squadre (98) dei 5 top campionati europei. (...) Un esempio: Roma (28,14) col 2,5% di Under 21 utilizzati e Lazio (28,85-1%) sono rispettivamente al posto numero 81 e 92 e sono tra le squadre più "vecchie" d'Europa. Un primato non invidiabile, ma sicuramente frutto di una strategia sul mercato: la Roma ha scelto di ingaggiare calciatori d'esperienza che potessero formare un istant team per tornare in Champions; la Lazio raccoglie l'eredità del 2021 in cui aveva la rosa più vecchia del campionato con 30,6 anni di media. (...) Nella Roma, invece, quintultima in Serie A, hanno contribuito ad alzare la media Matic (33), Wijnaldum (31), Dybala (28) e Belotti (28).

(Il Messaggero)