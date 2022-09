Mourinho: «Sembra che tutto sia contro di noi»

IL TEMPO (E.ZOTTI) - Il bilancio tra Udinese e Ludogorets è di due sconfitte. Dopo il ko subito all'esordio in Europa League, Mourinho assolve la sua squadra che - a differenza del match della Dacia Arena - avrebbe meritato un risultato diverso. Lo Special One ammette come i giallorossi non abbiano giocato una gara indimenticabile, ma giudica troppo pesante l'esito della sfida: «Si tratta di un risultato bugiardo - spiega Mou nel post partita di Razgrad - non abbiamo fatto una bella partita, ma quello che abbiamo prodotto era più che sufficiente per vincere o almeno non perdere. Dopo essere passati in svantaggio ci siamo ritrovati in difficoltà per cinque minuti ma siamo comunque riusciti ad avere una grande reazione e a trovare il pareggio. Subito dopo però abbiamo incassato il secondo gol. Sembra che nelle ultime partite tutto vada contro di noi». Fortunatamente c'è ancora tutto il tempo per addrizzare la rotta, ma il girone non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi: «Meno male che non si tratta ancora della fase ad eliminazione diretta e che ci sono altre 5 partite. È vero che perdere la prima ti mette addosso qualche pressione in più, ma adesso dobbiamo guardare avanti e la prossima settimana sarà fondamentale fare tre punti contro l’Helsinki». Anche con il Ludogorets il tecnico ha scelto di affidarsi alla difesa titolare. Ma se la squadra è si è fatta sorprendere in occasione del 2-1, per Mourinho non è responsabilità solo di Mancini, Smalling o Ibanez: «È tutta la squadra che difende, non solo 3 o 4 giocatori. Il secondo gol è conseguenza di emotività, di una squadra che pareggia ma che vuole continuare a giocare. È una rete che arriva completamente fuori dal contesto ma trasforma la partita in una sconfitta». Nonostante il secondo ko di fila, Mourinho ha concesso un giorno di riposo ai suoi: ripresa domani alle 10.30, lunedì si gioca a Empoli.