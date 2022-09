Mourinho ha una Roma slim fit

La Roma ha messo a segno una super campagna acquisti in questa sessione di calciomercato, ma Mourinho non ha cambiato le sue abitudini: nelle prime sette giornate di campionato ha scelto solo 15 giocatori diversi nella formazione titolare e uno di loro, Kumbulla, si è infortunato dopo pochi minuti.

Forse le cose cambieranno dopo la sosta con gli inserimenti a pieno regime di Belotti e Camara, ma per il momento i giallorossi sono la squadra più immutabile del campionato. Sono solo due i calciatori che hanno giocato ogni minuto in campionato: Rui Patricio e Ibanez. Pellegrini, Cristante, Mancini e Abraham sono partiti sempre titolari, ma a volte sono stati sostituiti.

Mourinho ha già spiegato il motivo delle sue scelte: non ritiene, infatti, che in alcuni ruoli non ci siano ricambi all'altezza dei titolari. La particolarità riguarda il fatto che l'anno scorso, con una rosa più ridotta, utilizzò due giocatori in più. Con grande probabilità, però, le scelte di questa stagione sono condizionate dai numerosi infortuni.

(corsport)