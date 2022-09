Mourinho e quel 4-0 portafortuna con lo United

Ci sono tanti modi per esorcizzare un 4-0. Mourinho, per esempio domenica sera ne ha trovato uno in fretta e furia dopo la serataccia della Dacia Arena: "Meglio perdere una volta 4-0 che quattro volte per 1-0". Una considerazione lapalissiana, ma quando succedono rovesci del genere, nel calcio come altrove, anche questo serve. Come serve guardarsi un po’ indietro e trovare un precedente che possa funzionare da tiramisù. E allora viene giù dallo scaffale un altro 4-0 di campionato subito da Mourinho, in quel caso in Premier League, poi addolcito, si fa per dire, addirittura da una vittoria di coppa, nel senso di Europa League. Successe questo. Stagione 2016-17, Mourinho è sulla panchina del Manchester United e va a fare visita al Chelsea, che non è un Chelsea qualunque perché lo allena Antonio Conte e alla fine vincerà il titolo. Il 4-0 è di quelli che fanno male, con le cronache di quel giorno che riportano anche di uno scontro velenoso alla fine fra i due allenatori. In quella stagione, lo United non farà granché in campionato, chiudendo al sesto posto. Ma fuori dai confini inglesi, realizzerà un’impresa vincendo l’Europa League, uno dei tanti titoli conquistati dal portoghese.

(Gasport)