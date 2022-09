Mourinho e la Selecao. Ibanez sale in orbita

C'è da sedersi e, se non si vuole proprio ammiriare, almeno guardare con interesse ed attenzione al lavoro fatto dalla Roma su Roger Ibanez. Quando arrivi a poter mettere la maglia verdeoro di Edinho, Roque Junior, Lucio, Aldair, Juan, David Luiz, significa che il tuo percorso di crescita lo stai portando avanti rispettando i canoni che possono rendere anche te un grandissimo difensore centrale. Vedendo a che prezzi viaggiano i difensori oggi, quegli 80 milioni di clausola sono per la Roma una tutela o una chance per coloro che ipotizzano una cessione di Ibanez a fine stagione. Perchè ora il centrale ha acquisito ulteriori sicurezze che prima non aveva, merito di Josè Mourinho e del suo staff che ha ulteriormente migliorato il giocatore sul piano del rendimento e che la Roma ora deve solamente godersi.

(corsport)