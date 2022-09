Mourinho aspetta Dybala

Pilastro ed elemento essenziale nella Roma di Mourinho, Paulo Dybala sta provando invece a ritagliarsi il suo posto in nazionale e guadagnarsi così un posto al Mondiale. Meno di 90 minuti giocati in tutto il percorso delle qualificazioni, un minuto e un gol contro l’Italia nella “Finalissima” e infine la sfida con l’Honduras saltata per precauzione: ora vuole mandare un segnale importante a Scaloni nell’amichevole con la Giamaica. Oltre alla sua condizione fisica, c’è un’indiscrezione che arriva dal Sudamerica, dalla redazione del quotidiano “Doble Amarilla”, ad allarmare Trigoria e diversi club della Serie A: sarebbe pronta una lettera ufficiale, firmata da AFA e Conmebol, con la quale i calciatori argentini, convocati al Mondiale, chiederanno di essere esentati dall’ultimo turno di campionato, in programma il 13 novembre. Iniziativa che ha già suscitato diversi mugugni e che potrebbe creare frizione tra federazioni. Ma ci sarà tempo per pensarci, prima c’è la sfida con l’Inter da giocare e provare a vincere. E Mourinho è pronto a giocarsela con Pellegrini e Dybala in campo.

(La Repubblica)