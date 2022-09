Mou recupera tutti

Nella Roma, adesso si vivono giorni di attesa. I giocatori sono l'essenza di tutto, sono solo loro a riempire le notti più o meno insonni di chi il pallone respira come addetto ai lavori o sia pure come semplice tifosi [...]. A Trigoria si respira un clima di speranza, stanno per rientrare dei giocatori molto importanti, e alla ripresa Mou potrà contare di nuovo su Dybala, Kumbulla ed El Shaarawy. Un terzetto del genere consentirà a Mourinho di riavere un titolare sicuro per la sfida del primo ottobre a San Siro contro l’Inter e due cambi importanti qualora occorra riprendere o blindare la partita. [...] Non bisogna dimenticare, poi, che il giovedì successivo la sfida interna con il Betis Siviglia sarà di quelle che possono indirizzare il girone di Europa League e perciò far ruotare gli uomini potrebbe essere decisivo sotto ogni punto di vista.

(Gasport)