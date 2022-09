Mou, prove di fuga

In testa al campionato, insieme all'Atalanta, c'è la Roma. I giallorossi hanno, probabilmente, effettuato il miglior mercato, spendendo solo 7 milioni. Il GM Tiago Pinto ha messo a disposizione di Mourinho 7 nuovi acquisti: Svilar, Celik, Magic, Camara, Wijnaldum, Dybala e Belotti. Lo Special One si può dire che abbia due scelte per ruolo, eccezion fatta per i difensori. La squadra ha acquisito il piglio della big che se la gioca con le grandi e vince con le piccole e Mou se va in testa difficilmente molla.

L'avvio di campionato sembra aver agevolato i giallorossi, ma occhio alle differenze. Lo scorso anno la Roma di Mourinho aveva ottenuto 42 punti nei 20 match contro le 10 squadre della seconda metà di classifica. Prendendo in considerazione solo le neo promosse, i punti conquistati erano stati appena 11. In questo campionato, invece, la Roma sembra implacabile, facendo bottino pieno con Salernitana, Cremonese e Monza e ottenendo un ottimo pareggio con la Juve. Adesso Mou può allungare, considerando i prossimi due impegni contro Udinese e Empoli, prima della sfida con l'Atalanta che precede quella con l'Inter.

L'impressione è che nella Roma attuale il feeling sia molto forte. Il primo segreto è in uno zoccolo duro di italiani assai robusto, in cui spiccano capitan Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Spinazzola e Zaniolo. Sono questi i primi ad agevolare l'inserimento dei nuovi arrivati. Nel bene e nel male, la gestione del gruppo è appannaggio di Mourinho, che spesso in questo dimostra di avere un passo da Special One.

Vincere aiuta a vincere recita uno dei mantra più famosi del calcio. C'è la sensazione che la vittoria della Conference League abbia fatto decollare l'autostima di un gruppo specchio di un ambiente che non vinceva nulla da 14 anni. Non è un caso, perciò, che la Roma sia di nuovo prima in classifica, dopo 4 giornate, non capitava dalla stagione 2014-15. Con la differenza che stavolta i giallorossi possono arrivare in fondo.

Se per ottenere successi occorre il cosiddetto dodicesimo uomo, si può già dire che la Roma - col suo pubblico straordinario - già può godere abbondantemente di questo vantaggio. Sono ormai nove partite consecutive che la squadra di Mourinho gioca in un Olimpico tutto esaurito. Archiviata senza danni la partita contro la Juventus, quella che si annuncia essere il prossimo big match - il 18 settembre contro l'Atalanta - i giallorossi avranno modo di giocarla in casa, in uno stadio che si preannuncia pieno per la decima volta di fila. Una Roma in testa alla classifica è un generatore di entusiasmo straordinario. E l'effetto boomerang è quello che può portare in fuga.

Nonostante i numerosi infortuni, Mourinho è pronto a sperimentare nuove soluzioni tattiche. Già contro la Juventus è tornato al 4-2-3-1, con il quale ha ottenuto un prezioso pareggio. Non è escluso che l'esperimento possa ripetersi, soprattutto con il ritorno di Zaniolo, il quale si piazzerebbe sull'esterno insieme a Dybala, mentre Pellegrini agirebbe alle spalle di Abraham.

Fondamentale anche la figura dei Friedkin, i quali hanno ribaltato la società sotto tutti i punti di vista con il loro stile silenzioso. Dan e Ryan hanno speso in totale quasi 650 milioni di euro e ora il primo obiettivo è tornare i Champions League. La sensazione è che con il "Friedkin Group" alle spalle, la Roma può soltanto crescere.

