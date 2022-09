Mou non si accontenta: pressing per il difensore. Oggi a Udine per la vetta

Mourinho è in grado di far capire il suo stato d’animo semplicemente postando una foto che lo ritrare a gambe conserte oppura mascherando una richiesta usando formule che portano con sé un messaggio preciso. Sempre con il sorriso sulle labbra, come quando irrompe nella conferenza di Pinto per chiedere un ulteriore sforzo. L’ennesima richiesta di mercato è stata lanciata uscendo dalla sala conferenze: “Che tipo di svincolato mi piacerebbe? Non so, basta qualcosina“. Può arrivare Zagadou che è ancora libero. Le perplessità sul ragazzo riguardano le condizioni fisiche e anche alcune richiesta economiche andrebbero limate. Poi c’è Denayer messo in stand-by. Piazzare Coric e Bianda nei mercati ancora aperti potrebbe aiutare. Da questa sera comincia un tour de forza che porterà la Roma a giocare 5 partite in 15 giorni. Mourinho deve gestire le forze, ma non ci saranno esperimenti in difesa. Sulle fasce va verso una maglia da titolare Spinazzola e dall’altra parte Karsdorp insidia Celik ma le buone impressioni offerte col Monza lo tengono in corsa. Tutto confermato davanti con un occhio di riguardo al minutaggio di Dybala e Abraham.

(La Repubblica)