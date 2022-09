Mou non si accontenta

Ha impiegato poco a riprendersi la scena. Lo ha fatto con il suo solito stile disincantato che gli permette di dire cose proibite ad altri, col sorriso sulle labbra ma sempre pungenti. Mourinho mette le mani avanti per la partita di questa sera: “Sarà difficile, è una delle trasferte più ostiche. Si tratta di una squadra che sa giocare, furba, intelligente, sanno gestire i tempi della partita come vogliono loro. E sanno condizionare anche l’arbitraggio“.

Poi chiama in causa il gm Pinto: “Ieri è stato brillante ma ha detto una cosa che se fosse stato presente avrei risposto ‘Direttore non è così’. Ha dichiarato che se ci fosse un problema, nei tre dietro giocherebbe Cristante. E io rispondo ‘Chi gioca a centrocampo?’ Questo siamo noi, anche se io non piango come fanno altri“. Poi la stoccata sul fair play: “E’ difficile accettarlo perchè la Roma con qualche milione in più potrebbe realmente sognare. Ad esempio, mi sarebbe piaciuto avere Veretout o un quarto o un quinto difensore centrale“.

(Il Messaggero)