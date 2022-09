Mou in ansia per Dybala

IL TEMPO (E. ZOTTI) - José Mourinho spera. La Roma e i suoi tifosi anche. Perché a poco più di 48 ore dalla sfida con l'Inter in programma sabato alle 18 a San Siro, a Trigoria attendono con ansia di conoscere le condizioni di Paulo Dybala per capire se la Joya sarà in grado di scendere in campo dal 1'. Oggi il numero 21 verrà valutato al Fulvio Bernardini dopo essere rientrato a Roma via Parigi, dove è arrivato dagli Stati Uniti a bordo dell'aereo privato di Leo Messi insieme agli altri argentini impegnati in Europa. Prima di prendere una decisione sul suo eventuale impiego infatti lo staff medico giallorosso vuole vederci chiaro. Dybala non ha disputato neanche un minuto delle due amichevoli giocate dalla Selccion contro Honduras e Giamaica: il ct Scaloni ha deciso di non correre rischi, risparmiando il ventottenne che aveva già saltato il match con l'Atalanta per un risentimento al flessore sinistro. Fosse per lo Special One, l'argentino farebbe parte dell'undici iniziale ma le scelte di formazione dipenderanno inevitabilmente dai controlli delle prossime ore. Oltre alla Joya anche Pellegrini è sotto osservazione ma il flessore del capitano giallorosso desta meno preoccupazione. Il numero 7 è rientrato in gruppo e punta ad iniziare il big match del Meazza tra i titolari: se Dybala dovesse giocare dall'inizio Pellegrini arretrerebbe in mediana insieme ad uno tra Cristante e Matic, in caso contrario andrebbe a completare l'attacco insieme a Zaniolo e Abraham. Il numero 9 è tornato dall'Inghilterra a caccia di riscatto, dopo aver assistito dalla panchina ad entrambe le gare di Nations League senza giocare neanche un minuto. Una decisione - quella di Southgate - non semplice da accettare, ma che Abraham deve sfruttare come stimolo per affrontare con il piglio giusto l'ultimo mese e mezzo prima del Mondiale. Scoraggiarsi e lasciarsi andare alle sensazioni negative sarebbe l'errore più grande. Chi invece ha fatto rientro nella Capitale con l'entusiasmo alle stelle è Ibanez. Il difensore, fresco di esordio in Nazionale, nei giorni scorsi ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto e adesso sogna di convincere Tite a portarlo in Qatar. Tutto dipenderà da lui e dalle sue prestazioni con la Roma fino a metà novembre, a cominciare dalla partita di dopodomani. Il brasiliano affiancherà come di consueto Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio. A sinistra Spinazzola sembra in vantaggio su Zalewski mentre sulla corsia opposta l'unica opzione è Celik, tornato in Italia dopo gli impegni con la Turchia. Ieri intanto Cristante e Mourinho hanno fatto tappa al nuovo Adidas store di via del Corso: sia il centrocampista che il tecnico hanno posato per uno shooting privato che non ha coinvolto i tifosi presenti all'esterno del negozio (aprirà oggi al pubblico). Questa sera invece Mancini sarà presente al playground allestito dall'azienda tedesca sul lungotevere.