Mou il martellatore incalza Pinto: “Prendi un altro difensore”

Come un martello Mourinho continua a bussare alla porta della società per chiedere rinforzi: “Con due calciatori per ruolo è più facile la gestione, quando non ce l’ha i invece è dura. In difesa gli uomini sono contati, Smalling avrebbe dovuto riposare con il Monza, Kumbulla a Udine e Ibanez in coppa: ora non è più possibile. Ho Tripi che non è un difensore centrale e Keramitsis ma lavora con la Primavera che quest’anno gioca con un altro modulo“. Il messaggio è stato recepito da Pinto che continua a lavorare senza sosta per piazzare gli ultimi due esuberi Bianda e Coric. Tra i difensori svincolati il nome più caldo è sempre quello di Zagadou. Per l’attacco si aspetterà il mese di gennaio per tesserare Solbakken che andrà in scadenza col Bodo il 31 dicembre.

(Corsera)