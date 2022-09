Mou, evitata la stangata. Salta la sfida di San Siro

José Mourinho ha evitato la stangata. Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificarlo per una sola giornata "per essere, all’11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria". Il cartellino rosso rimediato contro l'Atalanta, quindi, lo terrà fuori solamente per la partita contro l'Inter, in programma l'1 ottobre. A guidare la squadra ci sarà Foti, il suo secondo.

Intanto una delegazione della società è partita per il Giappone, dove i giallorossi disputeranno una tournée durante la sosta per il Mondiale.

Continua a espandersi l'amore dei tifosi della Roma: lo Stadio Olimpico è quasi sold out per la partita contro il Lecce e per la sfida con il Betis è stata già superata quota 50 mila spettatori.

(corsera)