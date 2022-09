Mezza Roma va in scadenza

Nella giornata di domani tornerà a Trigoria anche Tiago Pinto, il quale avrà il compito di occuparsi dei rinnovi dei calciatori in scadenza, soprattutto quelli nel 2024 (ben 7). Uno dei casi principali, però, riguarda Nicola Zalewski: il polacco è legato al club giallorosso fino al 2025, ma già in estate, Borussia Dortmund su tutti, avevano chiesto informazioni. Il classe 2002 percepisce meno di 500mila euro a stagione, motivo per cui ci sarà anche un adeguamento economico.

Nel 2024, invece, terminano i contratti di Nicolò Zaniolo, Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola e Rui Patricio. Inoltre, grazie agli accordi firmati precedentemente, la scadenza di quelli di Nemanja Matic, Chris Smalling e Andrea Belotti potrebbe slittare ancora.

Pinto non avrà un lavoro facile, soprattutto perché dovrà diminuire il monte ingaggi per rispettare le restrizioni imposte dalla UEFA. Proprio per questo, il rinnovo di Stephan El Shaarawy (2023), appare molto complicato, così come per William Bianda e Ante Coric, attualmente fuori rosa.

Cristante ha già trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2027 e guadagnerà 2,7 milioni più bonus per arrivare a 3. I riflettori, quindi, sono puntati tutti su Zaniolo: un appuntamento tra il gm della Roma e l'agente del calciatore, però, non è ancora stato fissato. L'idea dell'entourage del numero 22 è aumentare lo stipendio intorno ai 3,5 milioni più bonus a stagione, avvicinandosi così agli ingaggi dei top presenti in rosa.

Smalling, invece, va in scadenza nel 2023, ma nel suo contratto è presente una clausola di rinnovo automatico fino al 2024 nel caso in cui raggiungesse almeno 20 presenze. Il prolungamento della permanenza di Spinazzola, invece, è stata messa in stand by.

(Il Messaggero)