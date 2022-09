Maksimovic, le porte non sono chiuse

Mancano pochi giorni alla chiusura anche della finestra del mercato degli svincolati e torna d’attualità il nome di Nikola Maksimovic, rimasto senza squadra dopo l’ultima stagione nel Genoa retrocesso, ma con esperienze in serie A anche con Torino e Napoli. Il giocatore aveva avuto offerte dalla Turchia, dove il mercato si è chiuso giovedì. Il difensore da poco si è affidato allo studio Tonucci&partnership. I primi contatti con la Roma risalgono al 20 agosto scorso, a trentuno anni Maksimovic può essere un’alternativa per la difesa giallorossa, dove i titolari sono costretti a fare gli straordinari. I contatti con l’entourage del difensore continuano, è stato proposto alla Roma conoscendo le carenze di organico del club giallorosso e potrebbe arrivare con un ingaggio base molto basso, più alcuni bonus legati alle presenze. . Gli agenti del difensore hanno riavviato i contatti con la Roma, nella speranza di trovare una sistemazione in extremis al difensore serbo. Pinto è orientato ad aspettare gennaio.

(corsport)