Maglie Inter: no sponsor da Gennaio?

A gennaio, alla ripresa della Serie A dopo il Mondiale in Qatar il marchio DigitalBits non sarà più sulle maglie dell'Inter a meno che non paghi le rate rimaste insolute. La società è alla ricerca di un altro main sponsor, operazione da concludere in 2-3 mesi. Le soluzioni valutate saranno due: giocare senza main sponsor oppure mettere un marchio benefico. Subito dopo la disdetta a DigitalBits l'Inter entrerà tra le squadre che lavorano con OneFootball e Sorare per le card NFT. Resterà fuori solo la Roma.

(corsport)