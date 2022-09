Ma quale Roma B, giocano i titolari

Ma quale Roma B. Contro il Ludogorets giocano i titolari. Mourinho non prevedere di stravolgere la squadra e probabilmente in Bulgaria cambierà soltanto i due esterni, che a Udine peraltro sono andati malissimo. C’è un piccolo dubbio anche in porta perché il giovane Svilar sta facendo progressi importanti e potrebbe avere una chance: più in casa contro l’IHjk che a Razgard. L‘altro ballottaggio è in attacco tra Abraham e Belotti. Ma qui non è una scelta gestionale. Ieri Abraham, dopo la contusione alla spalla che non gli ha dato problemi, si è allenato regolarmente con la squadra titolare. Se starà bene giocherà perché Belotti, come è stato facile notare domenica, non è ancora in condizioni atletiche scintillanti. Mourinho preferisce inserirlo gradualmente. Vale anche per Mady Camara, che è arrivato da una settimana a Trigoria e ha debuttato negli ultimi minuti alla Dacia Arena quando il risultato era ormai deciso: la sua prima da titolare, secondo è emerso dai test in allenamento, sembra essere rimandata. Conferma in vista quindi per la coppia Cristante-Matic. Mourinho per ora insiste sul blocco dei big, compresi Pellegrini e Dybala.

(corsport)