Lukaku, positivi i nuovi controlli alla coscia sinistra. Ma con la Roma dal primo minuto è ancora in dubbio

Un altro esame ieri. Un altro controllo di routine per casi di “distrazione” ai flessori della coscia sinistra come quello di Romelu Lukaku. L’esito è stato positivo, come atteso da tutti: il belga prosegue bene il recupero post- infortunio e la rincorsa verso il ritorno in campo. (...) C'è però comprensibile prudenza sull’impiego del belga, specie dall’inizio, sabato con la Roma. Decisivi i prossimi allenamenti e, soprattutto, il rientro definitivo in gruppo, previsto per domani: solo a quel punto si deciderà la strada migliore. (...)

(gasport)