Lukaku no Calhanoglu sì. Bilancio -140

IL TEMPO - L’Inter sceglie la cautela nel recupero di Lukaku. Reduce da un problema al flessore della coscia sinistra, anche ieri il belga ha svolto lavoro individuale e appare difficile una sua convocazione contro la Roma. Il dubbio sarà sarà sciolto definitivamente solo domani, in caso di placet dello staff medico: il centravanti è indietro di condizione e al massimo potrebbe andare in panchina, più facile che torni a disposizione martedì in Champions League contro il Barcellona o sabato in casa del Sassuolo. Contro i giallorossi è pronto Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, di rientro oggi pomeriggio con Correa dall’Argentina. Buone notizie a centrocampo per Inzaghi, ieri Calhanoglu ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e già oggi dovrebbe svolgere l’intera sessione con i compagni, offrendo al tecnico differenti soluzioni per sostituire l’infortunato Brozovic, comunque fuori per squalifica contro i capitolini. La prossima settimana il croato sarà sottoposto a nuovi accertamenti dopo l’infortunio subìto in nazionale, salterà almeno 6 partite. Intanto il Cda ha approvato il bilancio nerazzurro, con perdite per 140 milioni.