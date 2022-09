Lukaku migliora ma rimane in dubbio

IL TEMPO (M. VITELLI) - L’Inter si avvicina alla partita di sabato con la Roma col dubbio Lukaku. Il belga, dopo gli ultimi esami ai flessori della coscia sinistra, oggi tornerà in gruppo, ma sembra difficile che Inzaghi possa decidere di forzare i tempi per schierarlo dall’inizio contro i giallorossi. Sicuramente out Brozovic, che si è infortunato con la Croazia e potrebbe restare fermo un mese, recuperato Calhanoglu. Intanto la famiglia Zhang, proprietaria del club, avrebbe affidato al Raine Group (l’Advisor che ha venduto il Chelsea) il mandato per cercare acquirenti o possibili investitori disposti a rilevare quote significative della società.