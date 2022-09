LUDOGORETS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Esordio dal 1' per Svilar e Belotti, Camara insidia Matic

LAROMA24.IT - La Roma è pronta a fare il suo esordio nell'edizione 2022/2023 dell'Europa League. I giallorossi, freschi vincitori della Conference League, affronteranno oggi alle 18:45 il Ludogorets e sarà molto importante partire con il piede giusto per indirizzare subito le sorti del girone. Mourinho si aspetta una risposta dai suoi giocatori dopo il pesante ko con l'Udinese e per questa partita opterà per qualche cambio: le novità principali riguardano l'esordio dal 1' di Svilar e Belotti. In difesa confermati Mancini, Ibanez e Smalling, mentre sulle fasce agiranno Celik e Zalewski. A centrocampo dovrebbero giocare Cristante e Matic, ma Camara insidia il serbo. Alle spalle del Gallo ci saranno Dybala e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

LEGGO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.