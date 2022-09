ll bilancio di Mou: “Spesi solo 7 milioni, ma faremo bene”

Fare meglio dello scorso anno e ribadire, ancora una volta, due cose: la grande empatia che si respira a Trigoria e le differenza con altri club che hanno speso di più nel mercato estivo. Mourinho ha parlato a margine del Golden Quinas Gala. Chiaro, semplice, conciso: come in campo, Mou, che ha ricevuto il premio direttamente in Portogallo. Spera, dopo la Conference dello scorso anno, in un altro trofeo, tanto da riempire l’Olimpico in ogni partita, ormai da mesi, che sia campionato, coppa o amichevole.: “La scorsa stagione abbiamo fatto quello che nessuno si aspettava, ora cercheremo di fare meglio. Non abbiamo lo stesso potenziale economico dei nostri rivali – ammette – e abbiamo fatto un mercato da sette milioni di euro, ma abbiamo qualità, passione, tante persone a cui piace lavorare insieme, che è una cosa importante, e poi a fine stagione vedremo. Ora, che festeggio 22 anni da allenatore, l’espulsione non è una novità per me, forse rispecchia il mio modo di essere. Non voglio cambiare".

(Gasport)