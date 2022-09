L’indispensabile di Mou

Mourinho lo scorso 3 aprile, dopo la vittoria in casa della Sampdoria puntualizzò: "C'é chi dice che Cristante non mi piace, che il prossimo anno non sarà più qui perché non ha qualità. A me viene da ridere quando sento queste cose qui...". Ecco anche perché Mourinho ci rideva e forse ci ride ancora su, perché Bryan è uno dei giocatori a cui maggiormente si è affidato da quando ha deciso di accettare la sfida giallorosa. Che poi basterebbe andare a vedere i numeri per capire quanto l'allenatore portoghese creda nelle qualità dei centrocampista azzurro. Lo scorso anno Cristante ha giocato ben 50 partite su 55, partendo per 48 volte dal via e subentrando solo in due occasioni (tra i giocatori di movimento solo in tre sono scesi in campo più di lui: Abraham 53 partite, Ibanez e Karsdorp 51).