L'editoriale di Costanzo: "L’onestà di Mourinho e l’assist dei Friedkin"

Avrete visto la gioia di molti, quando la Roma ha preso quattro goal dall’Udinese! Checché ne pensiate, a mio parere è stato straordinario Mourinho che ha detto: «Sempre meglio che perdere 4 volte uno a zero». Credo anche che, dopo il risultato, i Friedkin abbiano deciso di venire incontro alle richieste dell’allenatore e cioè: un difensore. [...]

Zaniolo: c’è o non c’è? Quando torna? Per carità, è doveroso preoccuparsi ma è anche giusto pensare che una squadra come la Roma non sia totalmente in mano a Zaniolo, altrimenti dovremmo avere qualche preoccupazione. In generale.

Leggo nei commenti della partita con l’Udinese che Dybala ha vissuto novanta minuti di solitudine. Ma Dybala fa sapere che si sente solo per colpa nostra o forse non è il caso che risolva i suoi problemi personali? Non prendiamoci troppe responsabilità. [...]

Mourinho ha detto anche, con grande onestà: «Questa è una figuraccia». Non si è nascosto dietro qualche scusa e dicendo così si è assunto le sue responsabilità. Desidero ringraziare “Tuttosport” che ha titolato: “È di nuovo Rometta”. Caro “Tuttosport”, quando scriveremo “È di nuovo juventella”, avrete da dire qualcosa?

(corsport - M. Costanzo)