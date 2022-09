L'editoriale di Costanzo: "I cori, solo per incoraggiare. Ne farei uno su Mourinho"

Vorrei rivolgermi oggi a quelli che negli Stadi intonano i cori. [...] Non potreste cantare solo canzoni di incoraggiamento per la vostra squadra che è in campo ed è importante che vinca la partita? Ad esempio, ma è solo un esempio, io farei un coro su Mourinho per aver detto «fare meglio con meno soldi». Non visti, tra i coristi, ci potrebbero essere, in questo caso, anche i Friedkin, padre e figlio, contenti della frase di Mourinho. Rimaniamo sulla Roma e dimentichiamo i cori. Mi ha piacevolmente stupito una dichiarazione di Dybala che ha detto: «Rispetto al mio lavoro alla Roma, devo dire che alla Juventus non ero capito e mi sento rinato con Mourinho». Un Dybala è sempre una bella “nascita”. [...]

(corsport - M. Costanzo)