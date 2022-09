Leadership pesanti

Tutti e due sono campioni del Sudamerica. Tutti e due vogliono andare al mondiale. Per Lautaro (39 presenze e 21 gol con l’Albiceleste), sarebbe il primo; per Dybala (34 presenze e 3 gol, l’ultimo all’Italia), il secondo. Tutti e due puntano a sfidarsi il 1° ottobre a San Siro, quando si giocherà Inter-Roma. [...] Per la Roma non è mai facile rinunciare a Dybala, troppo prezioso, troppo decisivo in questo scorcio di stagione che l’ex bianconero ha iniziato alla grande, trovando la conferma di quanto sia stata felice la scelta giallorossa, dopo l’ultimo, tormentato e tormentoso biennio juventino. Dybala è davvero l’uomo in più di Mourinho, in campionato e in Europa League. Come Lautaro nell’Inter, Paulo sa che, per essere un protagonista al Mondiale, deve continuare a esserlo nella Roma. Solo così, Dybala può avere più chances di giocare insieme con l’unico Insostituibile nell’Albiceleste. Si chiama Messi.

(corsport - X. Jacobelli)