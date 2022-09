Le idee chiare di Mourinho: “Roma lassù fino alla fine”

“Sarà dura ma vogliamo vincere per rimanere nel gruppo di testa, non fino alla sosta di novembre, ma fino a maggio“. Mourinho si gode il momento, consapevole delle difficoltà che avrà per mantenere il ritmo di queste prime giornate. La sfida contro l’Udinese sarà un vero banco di prova. Poi giovedì comincerà la corsa europea e un tour de force: “Si può lavorare su tutti i dettagli quando giochi una volta in una settimana, ma quando c’è poco tempo devi fare delle scelte. Per fortuna sono 20 anni che ho il ‘problema’ delle coppe“. A causa degli infortuni non avrà troppa scelta oggi nella formazione da mandare in campo né potrà gestire la rosa, soprattutto in difesa dove ha gli uomini contati. Quasi pronto al rientro invece Zaniolo "Torno tra due settimane" ha detto al concerto di Venditti e De Gregori prima di cantare "Grazie Roma"

(Corsera)