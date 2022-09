Le giallorosse tra le big d’Europa

IL TEMPO (M. VITELLI) - Ancora una vittoria in rimonta e questa volta vale la Champions League, quella vera. Nel ritorno dell’ultimo turno preliminare, l’As Roma femminile di Alessandro Spugna asfalta 4-1 lo Sparta Praga, un risultato che dopo il 2-1 ottenuto in trasferta, regala alle giallorosse la storica qualificazione ai gironi della massima competizione europea per squadre di club. Dopo un inizio prepotente, la Roma va sotto a sorpresa per la rete di Bertholdova al 25’, ma la differenza tra le due squadre è evidente e il pareggio arriva solo dieci minuti più tardi con un bel colpo di testa di Wenninger. Ad inizio ripresa ci pensa Andressa a completare il ribaltone. Sei minuti dopo Lazaro fallisce un rigore colpendo il palo, ma poi ci pensano Minami e Haavi a chiudere il conto mandando in visibilio i circa mille tifosi romanisti accorsi al Tre Fontane. A Nyon, lunedì alle 13, i sorteggi stabiliranno i quattro gironi da quattro squadre, dai quali usciranno fuori le otto che proseguiranno la corsa. La Roma è in quarta fascia, la Juventus in terza, ma in questa fase non possono esserci scontri tra club della stessa nazione, mentre in prima ci sono il Lione campione in carica e le tre squadre che hanno vinto i tre campionati con il miglior ranking, ovvero Wolfsburg, Chelsea e Barcellona. «Essere tra le sedici squadre più forti d’Europa è bellissimo - dice a fine gara Alessandro Spugna - siamo contenti, per noi e per il grande pubblico romanista che ci sostiene sempre con grande entusiasmo». Per la Roma si tratta del terzo successo consecutivo in rimonta. «Vincere va benissimo, ma dovremmo cercare di evitare di andare sotto - continua col sorriso l’allenatore giallorosso - gli impegni si faranno sempre più difficili e ravvicinati, per recuperare si sprecano tante energie». Ora inizia il bello. «Dobbiamo andare alla fase a gironi con umiltà e coraggio - spiega Spugna - penso che comunque potremo divertirci, sicuramente al sorteggio pescheremo qualche top club». Andressa, l’autrice del gol che ha portato la Roma in vantaggio, è raggiante. «Sognavamo questo momento - ammette la brasiliana - siamo felicissime. Per la Roma è una pagina di storia - sottolinea - e adesso vogliamo arrivare più in alto possibile».