Le giallorosse si giocano la Champions

IL TEMPO (M. VITELLI) - A due passi dal sogno. La As Roma femminile scende in campo domani in casa dello Sparta Praga (diretta Dazn ore 19.30) per l’andata dell’ultimo turno preliminare della Women’s Champions League. Dalla doppia sfida con il club della Repubblica Ceca uscirà la squadra che accederà ai gironi. Mister Alessandro Spugna dovrà fare a meno di Linari e Di Guglielmo infortunate, ma l’occasione è storica e in casa Roma c’è tanta voglia di fare l’impresa. «Sarà importante affrontare la partita con la giusta attenzione, come sempre – dice l’allenatore giallorosso nella consueta intervista pre-gara – anche se poi avremo la possibilità di giocare il ritorno in casa e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio».

Intanto il gruppo sta trovando le alchimie giuste. «Le ragazze stanno bene ed hanno grandi motivazioni, questa è una competizione alla quale vogliamo partecipare il più a lungo possibile». Le gare di Champions League sono un importanti anche per far crescere la mentalità della squadra. «Queste partite servono per migliorare – conclude mister Spugna - per noi giocare in Champions è una novità assoluta, ma abbiamo in rosa tante calciatrici molto esperte a livello internazionale che possono darci una grossa mano».

Il ritorno, al Tre Fontane, è in programma giovedì 29 settembre alle 14.30 e non mancherà il sostegno dei calorosi tifosi romanisti che da sempre seguono con particolare attenzione la crescita della As Roma femminile. Intanto ieri la Juventus ha pareggiato 1-1 sul campo delle danesi dell’HB Koge.