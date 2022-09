Le giallorosse oggi a Praga per i preliminari

La Roma Femminile si prepara ad affrontare l'andata del preliminare che mette in palio un posto nella fase a gironi della Champions League. Le ragazze di Spugna scenderanno in campo nella giornata di oggi alle ore 18:30 e affronteranno lo Sparta Praga senza due perni come Linari e Di Guglielmo. "Il resto del gruppo- le parole del tecnico - sta bene e ha voglia di fare risultato. Affrontiamo una squadra esperta, con il vantaggio che c’è la gara di ritorno. Dobbiamo cercare di fare il meglio per fare una partita tranquilla a Roma".

(gasport)