L’As Roma Femminile pesca lo Sparta Praga in Champions

IL TEMPO (M. VITELLI) - Il sorteggio di Nyon regala alla As Roma femminile lo Sparta Praga. Il doppio confronto con il club ceco sarà decisivo per l’accesso alla fase a gironi della Women’s Champions League. Si inizierà in trasferta, il 20 o il 21 settembre, per poi giocare tra le mura amiche del Tre Fontane il 28 o il 29 la gara di ritorno. Il tecnico Alessandro Spugna vuole scrivere un’altra pagina di storia. «Questa sfida servirà per mettere ulteriore esperienza internazionale, ma proveremo a stare dentro la competizione fino alla fine», spiega. Sbarcare alla fase a gironi sarebbe il coronamento di un percorso iniziato lo scorso anno con il secondo posto in campionato, decisivo per accedere alla maggiore competizione europea per squadre di club. «L’obiettivo – continua Spugna – è provare con tutte noi stesse ad arrivare ai gironi, sarebbe un traguardo unico». Lo Sparta Praga non è il peggior avversario che sarebbe potuto capitare. «A questo punto sarebbe stato complicato affrontare qualsiasi squadra – sottolinea comunque l’allenatore, alla sua seconda stagione in giallorosso – ma rispetto alle altre che avremmo potuto pescare lo Sparta Praga è quella che si conosce meno, anche se ha parecchie calciatrici che giocano nella Nazionale della Repubblica Ceca». L’appuntamento con la storia è fissato, la Roma vuole farsi trovare pronta per continuare a sognare e a crescere.