La spinta dei tifosi. Il tutto esaurito ora è un’abitudine

Da quando è stato riaperto l’impianto al 100% la società giallorossa ha sempre venduto il massimo dei biglietti. Lo ha fatto la scorsa stagione contro Salernitana, Bologna, Venezia, Bodo e Leicester. Lo ha fatto quest’anno anche in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar. C’è uno zoccolo duro del tifo che non manca mai, come non mancava mai neppure prima. Il merito, ovviamente, è di Mourinho e della squadrache hanno riportato un trofeo dopo 14 anni e tanto entusiasmo, ma anche della politica dei prezzi messa in atto dalla società.

(gasport)