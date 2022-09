La Roma sfida le viola imbattute

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo la bella vittoria ottenuta in rimonta contro lo Sparta Praga nella gara d’andata dell’ultimo turno preliminare di Women’s Champions League (ritorno in casa giovedì alle 14.30), la As Roma femminile torna a giocare in campionato. Oggi alle 14.30, al Tre Fontane, arriva la Fiorentina di Patrizia Panico (diretta La7). Le Viola si presentano all’appuntamento da capoclassifica e a punteggio pieno. Nelle giallorosse, non ci saranno Giugliano, squalificata, e Linari che sta ancora recuperando dall’infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Tornano invece Ferrara (era ferma per una fascite plantare) e Ciccotti (rientrata in gruppo dopo l’infortunio al crociato che l’ha tenuta ai box da marzo). «L’entusiasmo della vittoria in Champions League ci darà la forza di recuperare energia in fretta – dice mister Alessandro Spugna – e poi abbiamo diverse ragazze fresche che possono entrare in campo. Dovrò sfruttare al meglio la rosa che ho a disposizione». Sulle avversarie, Spugna ha le idee chiare. «La Fiorentina sta molto bene e rispetto all’anno scorso ha cambiato decisamente volto – conclude l’allenatore della Roma - è una squadra molto forte, ma lo siamo anche noi. Mi aspetto una gara difficile e sono convinto che verrà fuori una partita spettacolare».