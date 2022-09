La Roma ritrova Zaniolo: “Sono più maturo, c’è tempo per il contratto”

Ritornerò più forte di prima è diventato uno slogan. Lo dicono oramai tutti i calciatori dopo un infortunio importante, ma purtroppo, non è sempre verità. Come dice anche Mourinho, però, “la testa è la cosa più importante per chi è pieno di motivazioni”. È il ritratto di Zaniolo, che lunedì sera è andato in panchina ad Empoli, bruciando i tempi di recupero dopo la lussazione alla spalla nella partita contro la Cremonese e che stasera tornerà in campo nella seconda giornata di Europa League contro i finlandesi dell’Helsinki. Il diretto interessato riassume tutto così: “Gli infortuni mi hanno fatto crescere come uomo e come atleta. Adesso mi sento più maturo, Leggo che devo andare qui e devo andare di là ma alla fine resto sempre. Abbiamo un anno e mezzo di contratto per parlare di contratto, ci sarà tempo. Adesso penso solo alle partite contro Helsinki e Atalanta. Tutti hanno l’obiettivo di vincere trofei, io ci sono riuscito con la Roma e , visto che festeggiare la Conference League è stato fantastico, voglio continuare. Ogni anno aggiungiamo un tassello in più“.

(Corsera)