La Roma produce ma raccoglie poco. Mou studia soluzioni

Doveva essere un attacco da far paura, nel senso letterale del termine. Ed invece finora la Roma ha girato a vuoto nella sua produzione offensiva, con il solo Dybala a salvarsi davvero tra i giocatori offensivi a disposizione di Mourinho. Per gli altri, finora, rendimento ondivago (vedi Zaniolo, El Shaarawy e Pellegrini) o assai deludente (Abraham, Belotti e Shomurodov). La Roma è addirittura in testa alla classifica degli expected goal (la probabilità che un tiro diventi goal, appunto), con un dato totaledi 17,51. Insomma, la Roma segna meno della metà di quanto dovrebbe fare per quanto costruito a livello di quantità di tiri e di pericolosità. Che gli attaccanti stiano deludendo lo dimostrano anche altri numeri. La Roma è infatti quarta in Serie A per numero di tiri totali (116, in vetta il Napoli con 135), dato che già di per sé è inquietante pensando agli 8 gol segnati, ma che lo diventa ancora di più se si va poi a vedere i tiri finiti in porta: 43, come l’Inter, meglio di chiunque altro. Il che poi vuol dire che la Roma la porta la prende anche, ma come dice Mou «con poca cattiveria». In questo quadro assai fosco, c’è solo un giocatore che si salva ed è Paulo Dybala, entrato in 5 degli 8 gol giallorossi: 3 li ha fatti lui (doppietta al Monza e gol all’Empoli) e due li ha fatti fare (gli assist per le reti di Abraham a Juventus ed Empoli). Mourinho adesso si aspetta un salto in avanti soprattutto dai suoi due centravanti: Abraham e Belotti. A loro il compito di cambiare il futuro giallorosso dei gol.

(gasport)