La Roma pensa già al futuro: il diciottenne Volpato rinnova fino al 2026

La Roma ha deciso di blindare Cristian Volpato. La società giallorossa ha infatti rinnovato il contratto del classe 2003 fino al 2026, prolungando così di ulteriori due anni la precedente scadenza. Il giovane italo-australiano, gestito dalla società di Francesco Totti, si sta dividendo tra la prima squadra e la Primavera: in questa stagione José Mourinho lo ha buttato nella mischia negli ultimi 15 minuti della partita contro il Ludogorets. In estate poteva rientrare nella trattativa per Davide Frattesi e trasferirsi al Sassuolo, ma il club capitolino è sempre stato restio a questa soluzione perché crede fortemente in lui. E il rinnovo lo dimostra.

(gazzetta.it)

