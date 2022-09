La Roma già nel futuro. Rinnovi, arrivi e tagli alle spese: sì a Zaniolo, Zagadou e Solbakken

Mercato, rinnovi di contratto e strategie per evitare le tagliole della Uefa: dai Friedkin a Tiago Pinto, in casa Roma, tutti possano già muoversi con cognizione di causa. Col mercato degli svincolati ancora aperto, se partissero Bianda e Coric, è possibile che Zagadou, ex Borussia Dortmund, o Denayer, ex Lione, possano anche arrivare per rafforzare un pacchetto difensivo che, peraltro, già sarebbe aumentato numericamente se l’infortunio di Wijnaldum non avesse costretto Pinto a sostituirlo con Camara. Non basta. Se l’emergenza (Kumbulla infortunato) è incagliata nell’attualità, l’espressione astuta del general manager quando parla dell’attaccante Solbakken del Bodo, che a dicembre sarà svincolato, e il modo con cui dice “ci proveremo” fa capire come l’obiettivo sia a portata di mano. Poi c’è un poker di giocatori (con età e problematiche diverse) che da questo mese entrerà sotto i riflettori per questo tema: Zaniolo, Cristante, Spinazzola e Zalewski. Inutile dire che a rubare la vetrina sia Nicolò. “La sua cessione non è stata mai vicina – dice Pinto –. Ho chiamato poco fa il suo manager, Vigorelli, dicendogli che dobbiamo cominciare ad organizzare i nostri incontri“. Anche per Cristante la strada sembra segnata. “Bryan sa perfettamente cosa pensa di lui la società. Al di là del fatto di essere un grande giocatore, è un grande professionista. Faremo tutto il possibile perché lui rimanga qui“.

(gasport)