La Roma a San Siro per sfatare il tabù Inter

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Quasi sei anni. È il tempo trascorso dall'ultima vittoria ottenuta dalla Roma contro l'Inter. Sono addirittura undici gli scontri diretti consecutivi con i giallorossi - tra Serie A e Coppa Italia - da cui i nerazzurri non escono sconfitti. Un tabù che va avanti dal 2017: precisamente dal 26 febbraio, quando gli uomini di Spalletti riuscirono ad espugnare per l'ultima volta San Siro grazie ad una doppietta di Nainggolan e a un rigore di Perotti. Da allora, né all'Olimpico né in trasferta, la Roma è uscita con i tre punti quando ha incrociato il club di Suning: il bilancio delle sfide con Di Francesco, Fonseca e Mourinho in panchina infatti è di cinque pareggi e sei sconfitte.

Stavolta lo Special One siederà soltanto metaforicamente su quella del Meazza - è squalificato - ma provare a interrompere la striscia negativa e tornare a vincere uno scontro diretto è fondamentale per lanciare un segnale al campionato, soprattutto dopo la sconfitta immeritata subita contro l'Atalanta. Per il portoghese si tratta della terza squalifica da quando è arrivato a Trigoria, ma il rosso sventolato da Chiffi dopo aver invaso il campo dell'Olimpico non sembra averlo scalfito: «L'espulsione non è una novità per me - aveva dichiarato pochi giorni fa - forse rispecchia il mio modo di essere. Non voglio che cambi».

A dover cambiare necessariamente in meglio, per puntare a rimanere stabilmente tra le prime della classe, è invece il rendimento contro le dirette concorrenti. Anche i risultati delle ultime stagioni contro Milan, Juventus e Napoli hanno condizionato troppo le ambizioni della Roma, che quest'anno sembra avere realmente la possibilità di tornare ad insidiare le squadre che partecipano alla Champions League. L'ultima vittoria contro i rossoneri risale al campionato 2019/20, stesso discorso per quanto riguarda gli scontri diretti con azzurri e bianconeri. Mourinho proverà ad invertire la rotta già sabato sera, quando potrebbe tornare a schierare contemporaneamente Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham dal 1'. Rimane da capire se anche questa volta il tecnico deciderà di assistere al match da una location alternativa - in passato aveva scelto il pullman della squadra - o se siederà in tribuna insieme a Tiago Pinto e al resto della dirigenza. Ieri sera intanto il general manager giallorosso è stato premiato durante la cerimonia dei Football Summit Awards 2022, andata in scena al Chiostro del Bramante.