Tornare alla vittorie per rimanere agganciati al treno delle prime e scacciare i primi malumori di stagione. E’ questa la missione della Roma impegnata questa sera contro l’Empoli. Mourinho avrà a disposizione Zaniolo rientrato dopo l’infortunio alla spalla. Ok anche Abraham. Il tecnico ha deciso di non parlare alla vigilia, decisione adottata anche in passato per mantenere alta la concentrazione della squadra che in campo ha dato segnali di distrazione.

(corsera)