La rinascita di Zaniolo. Fa gli straordinari per la rimonta della Roma

(...) Pensare adesso che qualcuno abbia voluto arruolare in tutti i modi Nicolò Zaniolo nella schiera dei “cattivi” fa un po’ sorridere. (...) Basti pensare al “tour de force” a cui si è sottoposto l’attaccante nei giorni in cui lo Special One aveva lasciato giorni di vacanza. Così nella scorsa settimana, dal giovedì al sabato Zaniolo è andato a Trigoria per tenere sotto contro i piccoli acciacchi fisici con cui deve abituarsi a convivere uno come lui, che prende sempre tanti colpi, e soprattutto per fare un richiamo di preparazione, dopo le cinque partite che è stato costretto a saltare per via dell’infortunio alla spalla, rimediato alla seconda giornata contro la Cremonese. (...) o Il rapporto niente di più che tiepido in corso adesso con la Nazionale, d’altra parte, lascia a Nicolò solo la Roma come momento di vera vetrina, pur sapendo che – a suodire –non ha mai mancato di rispetto alla maglia azzurra né si è appannato il suo desiderio di giocare per l’Italia. Poi sullo sfondo, come sempre, resta il discorso legato al rinnovo di contratto. (...) Il suo desiderio, in questo momento, è solo uno: allungare il rapporto con la società giallorossa, ma con un contratto all’altezza dell’importanza che ha nella squadra, ormai certificata sempre più spesso anche dallo stesso Mourinho. (...) Intanto o il ragazzo ha suscitato la curiosità anche di Maurizio Costanzo, che presto lo ospiterà nel suo programma televisivo per cercare di farlo conoscere meglio al pubblico non necessariamente appassionato di calcio. Una iniziativanonbanale, chepotrebbe contribuire alla “rinascita” di Zaniolo anche dal punto di vista dell’immagine. (...)

(gasport)