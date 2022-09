La rabbia di Mou: “Delusi da Udine. Qui per vincere”

Con la patch celebrativa della Conference League sulla maglia, oggi per la Roma inizia un nuovo capitolo europeo. I giallorossi, chiamati al riscatto dopo la pesante sconfitta contro l'Udinese, sfideranno il Ludogorets nel match valido per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Mourinho ha già incontrato i bulgari in carriera e ha vinto i due precedenti disputati alla guida del Tottenham.

Probabilmente non utilizzerà la miglior Roma, ma lo Special One ha fatto capire in conferenza stampa quanto sia importante questa partita: "Rispettiamo l’avversario, ma vogliamo vincere e per questo il pensiero non è quello di risparmiare i giocatori in vista del campionato. Abbiamo vinto la Conference, ora il pensiero è quello di andare avanti, senza porci obiettivi. Il nostro è quello di qualificarci agli ottavi, il primo step sarà la partita con il Ludogorets. Abbiamo iniziato bene la stagione, forse capiranno in campo quanto siamo arrabbiati e delusi dopo Udine".

La novità principale sarà l'esordio in gare ufficiali di Svilar, il quale si è detto molto entusiasta di iniziare questa competizione. In difesa confermati i titolari, mentre a centrocampo è pronto Camara. Sugli esterni spazio a Celik e Zalewski, mentre in attacco ci sarà Belotti. In campo europeo anche partite del genere non vanno sottovalutate e Mourinho lo sa: chi ben comincia è a metà dell'opera.

