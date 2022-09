La Joya il settimo a 100 con la maglia della Roma

Da Amadei a Dybala, sono 7 i giocatori che hanno festeggiato il 100° gol in serie A con la maglia della Roma. Tra i 91 che hanno infranto quel muro (contando anche il campionato 1945-46 diviso in due gironi) ce ne sono altri 9 che hanno vestito la maglia giallorossa. Amadei è tuttora il più giovane giocatore capace di segnare in serie A: aveva solo 15 anni quando batté, a Lucca, il futuro campione del mondo Olivieri nel 1937, e ne aveva 26 quando firmò nello stesso stadio, in un 2-2 del 1948, il suo 100° e ultimo gol giallorosso prima di passare all’Inter. Prati fece 100 nel 1977 (1-0 al Catanzaro: punizione di De Sisti, colpo di testa a parabola all’incrocio) e la chiuse lì, restando a secco nelle ultime 14 partite giocate tra Roma e Fiorentina. Pruzzo aprì un 2-2 ad Avellino nel 1984, con lo scudetto sul petto, sparando una sassata di destro appena entrato in area. Balbo arrivò in tripla cifra nel 1997 col primo gol di una tripletta per un 6-2 al Napoli, dribblando Prunier e tirando di sinistro sotto la pancia di Taglialatela. Montella nel 2002 sfruttò, con un destro da due passi, un assist di testa di Guigou che aveva tagliato fuori Toldo: Roma Inter finì 2-2. La stessa sfida nel 2004 si chiuse 3-3 la sera in cui Totti scagliò un missile su punizione da 30 metri per avviare una rimonta da 1-3 (il portiere battuto era ancora Toldo). Tutti i 4 gol “centenari” all’Olimpico, quelli di Prati, Balbo, Montella e Totti, erano stati segnati sotto la Sud: Dybala l’ha fatto sotto la Nord.

(corsera)