La difesa è sotto esame: Mancini rischia il posto

Mancini è fresco di rinnovo di contratto ed è stato sottoposto ad un trattamento insolito da Mourinho: è stato cambiato tre volte in cinque partite. Resta comunque uno dei pretoriani dell’allenatore, un leader utile anche nello spogliatoio, quindi non verrà mai messo da parte. Ibanez è stato uno dei migliori in questo inizio di stagione e a Empoli dovrà rirpendere il cammino interrotto domenica scorsa a Udine. Anche ai difensori capitano giornate storte, ma l’importante è mantenere solidità mentale per guardare oltre. In fondo vale anche per Smalling che ha vissuto un incubo proprio alla Dacia Arena nella partita sbagliata visto che in tribuna c’era il ct Southgate. Nella Roma, comunque, sarà lui a dover guidare la difesa anche questa sera. E’ il primo a non spiegarsi il blackout della scorsa settimana.

