Kluivert, saltato il Fulham finisce al Valencia. Bouah è della Reggina

Sette acquisti e nessuna cessione eccellente. Si chiude il mercato della Roma, senza il quinto centrale difensivo che chiedeva Mourinho ma con alcuni acquisti mirati che permetteranno ai giallorossi di giocarsela con una rosa più completa. Agli acquisti di Dybala, Matic e Wijnaldum, si aggiungono Belotti, Svilar, Celik e Camara. Il tutto avendo speso solo 7 milioni per il terzino turco. Il tutto senza perdere nessuno degli intoccabili dello Special One. A lasciare Trigoria, infatti, oltre a Mkhitaryan sono stati Veretout, Carles Perez e Felix. Sono rimasti invece Zaniolo e Cristante, che nelle prossime ore inizieranno a discutere il rinnovo. L'ultimo giorno di mercato è servito a Pinto per piazzare Kluivert al Valencia, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Se a fine stagione l'olandese non dovesse essere riscattato, il suo contratto sarà automaticamente fino al 2025. Bouah invece è stato ceduto a titolo gratuito alla Reggina. Gli unici fuori rosa rimasti a Trigoria sono Coric e Bianda, che potrebbero essere piazzati lì dove il mercato è ancora aperto.

Intanto, oggi alle 14 Tiago Pinto ha convocato una conferenza stampa per parlare delle dinamiche del mercato giallorosso

(corsera)