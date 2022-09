Kluivert rinnova e vola al Valencia dove giocò anche papà Patrick

Il danno è doloroso e l'alternativa, trovata in extremis, non è dello stesso livello. Dopo il mancato trasferimento al Fulham, Justin Kluivert è diventato un nuovo giocatore del Valencia. L'olandese si trasferisce in Spagna con la formula del prestito gratuito con alcuni bonus (legati alle prestazioni individuali e ai risultati di squadra) che potrebbero trasformarlo in oneroso. Inoltre è previsto un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Nella giornata di ieri la Roma aveva inserito il calciatore nella lista presentata alla Lega, ma poi si è aperta la possibilità del trasferimento in Spagna. Proprio al Valencia giocò anche suo padre nella stagione 2005/2006. Per permettere di realizzare il trasferimento, Kluivert ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2024.

Sia Riccardi sia Bouah hanno lasciato la Roma a titolo definitivo e ora mancano da piazzare solamente Coric e Bianda. Intanto l'agente di Zagadou è in Italia e chissà che non sia lì per i giallorossi.

(gasport)