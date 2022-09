Karsdorp va ko: out un mese. Ora sulla fascia tocca a Celik

Le voci che arrivavano da Trigoria subito dopo la partita vinta giovedì scorso contro l'Hjk Helsinki, avevano già fatto lievitare la preoccupazione: il ginocchio sinistro di Rick Karsdorp torna ad avere problemi. Ieri gli esami hanno confermato tutto: il terzino olandese, infatti, ha accusato la rottura del menisco interno. La società giallorossa ha già deciso che Karsdorp sarà operato in Svizzera, nella clinica di fiducia della famiglia Friedkin, la “Klimik Gut” di St.Moritz, diretta dal professor Georg AhibaAumer. Questo infortunio naturalmente lancerà Celik come terzino nella sfida contro l'Atalanta, mentre in mediana c'è ballottaggio aperto fra Cristante e Matic. Sulla fascia sinistra, invece, Spinazzola pare in vantaggio su Zalewski, che è tornato in gruppo solo da due giorni.

(gasport)