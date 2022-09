Karsdorp-Spinazzola, Roma senza frecce

Salvate il soldato Karsdorp. Anzi, si salvi da solo. Il pilastro della fascia destra delle ultime stagioni non sta vivendo un momenti brillante, è uno dei giocatori meno in forma della Roma e che in campo non sta rendendo quanto potrebbe e dovrebbe. Karsdorp ha cominciato la stagione con il freno a mano. Contro l’Udinese una delle peggiori partite degli ultimi anni. Se nelle ultime stagioni era il titolare inamovibile sulla fascia destra, per mancanza di opzioni, adesso Mourinho può fare affidamento anche su Celik che ha dimostrato di essere entrato bene nei meccanismi di squadra.

(corsport)