Karsdorp operato. Torna tra un mese

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Rick Karsdorp ha iniziato il cammino per tornare il prima possibile a disposizione di Mourinho. Alle 8.20 di ieri il terzino giallorosso si è imbarcato da Ciampino per volare in Svizzera con l'aereo privato dei Friedkin, in direzione St. Moritz. L'olandese era atteso dal Dott. Georg Ahlbäumer - direttore della clinica Klinik Gut, partner della Roma dal febbraio 2021 - che nel pomeriggio ha eseguito un intervento per meniscectomia mediale riuscito con successo. Adesso il calciatore rimarrà un paio di giorni a riposo nella struttura di fiducia della proprietà texana, prima di rientrare nella Capitale e iniziare a lavorare con lo staff medico giallorosso per provare a rientrare prima della sosta di novembre. Fortunatamente Karsdorp aveva riportato una lesione al menisco interno: se a essere lesionato fosse stato quello esterno infatti i tempi di recupero sarebbero stati più lunghi. In questo caso invece il giocatore potrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo nel giro di un mese e mezzo. Questo vuol dire che se non dovessero esserci intoppi durante la riabilitazione che svolgerà a Trigoria, il classe '95 potrebbe essere arruolabile per il derby del 6 novembre oppure per uno degli impegni che precedono la pausa-Mondiale contro Sassuolo e Torino. Se invece al Fulvio Bernardini dovessero scegliere la via più cauta, Karsdorp potrebbe tornare direttamente dopo la sosta. In attesa del rientro del ventisettenne, lo Special One si ritrova con il solo Celik come terzino di ruolo sulla fascia destra: ecco perché non è da escludere che, se Spinazzola non dovesse avere bisogno di riposo, in qualche partita Zalewski potrebbe anche cambiare corsia per far rifiatare l'esterno turco. Dalla ripresa del campionato fino a metà novembre si giocherà a ritmi serrati, ma Mourinho sembra aver già trovato una soluzione per tamponare l'emergenza.