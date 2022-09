Karsdorp è al rientro. Camara chiede spazio

Mourinho arriva alla sfida di stasera con qualche dubbio e molti assenti. Restano infatti ancora ai box El Shaarawy, Zalewski e Kumbulla, oltre ai lungodegenti Wijnaldum e Darboe. E proprio a destra nasce il primo dubbio, con Mou che deve decidere se puntare ancora su Celik (che a Empoli ha alternato cose buone ad altre meno) o riproporre subito Karsdorp (che sembra invece favorito per domenica prossima, contro l’Atalanta). Dietro riposerà sicuramente Smalling, da capire chi affiancherà Mancini e Ibañez. L’ipotesi più accreditata è l’arretramento di Cristante in difesa, ma mou potrebbe anche decidere di dare una chance a Viña, che nel pre-campionato è stato provato anche come centrale di difesa. L’uruguaino scalpita, è diventato la terza scelta a sinistra e finora ha giocato solo quei pochi minuti finali ad Empoli. Magari potrebbe partire anche a sinistra, nel caso in cui si decidesse di far rifiatare Spinazzola. In mezzo invece la coppia dovrebbe essere quella formata da Matic e Pellegrini, con Camara che però è molto più di un cambio. Infine davanti staffetta tra Abraham e Belotti.

(gasport)