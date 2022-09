José si affida ai fedelissimi: spazio a Pellegrini e Dybala

Forse Mourinho ne avrebbe risparmiato qualcuno in più, ma contro il Ludogorets schiererà comunque la formazione che gli regalerà più certezze in un impegno da non sottovalutare. L'allenatore della Roma avrebbe voluto fare turnover in difesa, ma Vina non dà ancora garanzie. Chance, invece, per Svilar. Davanti a lui ci saranno Mancini, Ibanez e Smalling, con la coppia Matic-Cristante a fare da schermo. Sugli esterni spazio a Celik e Zalewski, mentre in attacco ci sarà Belotti, il quale sarà supportato da Dybala e Pellegrini.

La qualificazione ai gironi di Europa League ha già garantito 3,63 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i bonus per i risultati delle sei partite con Ludogorets, Betis e Helsinki. Si tratta di 630mila euro per ogni vittoria, 210mila per ogni pareggio. A questi va sommata la fiche di 1,1 milioni di euro in caso di vittoria del girone (550mila euro per il secondo posto) a cui aggiungere anche 1,2 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale (500mila invece per gli spareggi). Successivamente i premi aumenteranno: 1,8 milioni per i quarti di finale, 2,8 per la semifinale, 4,6 per l’accesso in finale e 4 per l’eventuale vittoria. Il totale, quindi, si aggirerebbe intorno ai 23 milioni, dai quali sono esclusi i premi che la Uefa elargisce e il market pool.

Questo denaro rappresenterebbe una boccata d'aria per la Roma, che al 31 luglio presenta un indebitamento finanziario netto di 388,5 milioni di euro. Ieri la società giallorossa ha comunicato che la settimana prossima avverrà l'uscita dalla Borsa. Per acquistare il 3,874% di azioni rimanenti verranno spesi ulteriori 10,96 milioni.

(Il Messaggero)